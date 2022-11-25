Ведение бизнеса

Ижевская компания купит KFC. ФАС не возражает

Сделку закроют до конца 2022 года, сеть KFC будет переименована в Rostic’s.

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ФАС разрешила компании «Смарт Сервис» из Ижевска купить сеть ресторанов KFC («Ям ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс»).

ООО «Смарт Сервис Лтд» получит 70 ресторанов быстрого питания и станет франчайзером для 1 058 точек питания.

После заключения сделки вся сеть KFC будет переименована в «Rostic’s».

ФАС сообщила, что на рынке общественного питания большая конкуренция, поэтому «предпосылки для возникновения или усиления доминирующего положения отсутствуют».

Подписать сделку и начать ребрендинг KFC планируют до конца 2022 года. После чего, прекратит бизнес в РФ компания Yum! Brands Inc. которой принадлежит сеть KFC, рестораны Taco Bell и пиццерии Pizza Hut.

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