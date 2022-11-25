Ижевская компания купит KFC. ФАС не возражает

ФАС разрешила компании «Смарт Сервис» из Ижевска купить сеть ресторанов KFC («Ям ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс»).
ООО «Смарт Сервис Лтд» получит 70 ресторанов быстрого питания и станет франчайзером для 1 058 точек питания.
После заключения сделки вся сеть KFC будет переименована в «Rostic’s».
ФАС сообщила, что на рынке общественного питания большая конкуренция, поэтому «предпосылки для возникновения или усиления доминирующего положения отсутствуют».
Подписать сделку и начать ребрендинг KFC планируют до конца 2022 года. После чего, прекратит бизнес в РФ компания Yum! Brands Inc. которой принадлежит сеть KFC, рестораны Taco Bell и пиццерии Pizza Hut.