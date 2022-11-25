Небольшие книжные магазины продолжат поддерживать до 2025 года

Госдума продолжит поддерживать малые и средние предприятия, которые продают детские и учебные книги, сообщает «Прайм».

Продавцам книг окажут финансовую, гарантийную, имущественную, информационную, консультационную помощь. Главное условие – входить в МСП.

Комитет Госдумы по малому и среднему предпринимательству отметил, что покупать книги в киосках и небольших магазинах стали меньше. В 2021 году они продали литературы только на 71 млн рублей. Это 0,1% от рынка книготорговли. Тогда как в 2014 году этот показатель был 4,2%.

На июль 2022 года зарегистрировано почти 5,3 тыс. книжных магазинов, 70% из них – небольшие точки продаж, чей годовой оборот меньше 15 млн рублей.