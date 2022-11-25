Малый и средний бизнес

Небольшие книжные магазины продолжат поддерживать до 2025 года

Государство поможет продавцам книг для детей, учебной, просветительской и справочной литературы.

Версия для печати

Госдума продолжит поддерживать малые и средние предприятия, которые продают детские и учебные книги, сообщает «Прайм».

Продавцам книг окажут финансовую, гарантийную, имущественную, информационную, консультационную помощь. Главное условие – входить в МСП.

Комитет Госдумы по малому и среднему предпринимательству отметил, что покупать книги в киосках и небольших магазинах стали меньше. В 2021 году они продали литературы только на 71 млн рублей. Это 0,1% от рынка книготорговли. Тогда как в 2014 году этот показатель был 4,2%.

На июль 2022 года зарегистрировано почти 5,3 тыс. книжных магазинов, 70% из них – небольшие точки продаж, чей годовой оборот меньше 15 млн рублей.

НДФЛ

Исполнитель находится за границей: оформление и оплата налогов

В современных реалиях фрилансеры свободно могут работать удаленно из любой точки мира, менять города и государства. Что же делать заказчику, если исполнитель уехал в другую страну: как оформлять сотрудничество и платить налоги.

Исполнитель находится за границей: оформление и оплата налогов

Повышение квалификации

Социальный вычет

Будет новое заявление для оформления социального вычета на лечение через работодателя

Получить вычет по НДФЛ на обучение, лечение, лекарства, фитнес можно через работодателя, не дожидаясь конца года и не сдавая 3-НДФЛ. Для этого от ИФНС нужно уведомление. А для получения этого документа нужно заявление. Форма этого заявления меняется.

Мероприятия

Разместить
ФСБУ Аренда

Основной порядок бухгалтерского учета аренды у арендатора: важные детали

Один из самых сложных стандартов, ФСБУ 25/2018 появился для того, чтобы представить внешним пользователям более полную и достоверную информацию о финансовом состоянии с точки зрения наличия имущества и обязательств у арендатора и арендодателя.

Основной порядок бухгалтерского учета аренды у арендатора: важные детали
Страховые взносы

Мобилизованных ИП освободили от уплаты страховых взносов за себя в беззаявительном порядке

ФНС России разъяснила порядок освобождения от уплаты страховых взносов ИП, не производящих выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц. Речь идет о мобилизованных ИП, призванных на военную службу.

Мобилизованных ИП освободили от уплаты страховых взносов за себя в беззаявительном порядке
Страховые взносы

Утвердят форму уведомления для пониженных взносов 7,6%

Недавно поменяли правила применения пониженного тарифа взносов (7,6%) для резидентов ТОР на Дальнем Востоке и резидентов порта Владивосток (СПВ). Теперь право на взносы стало заявительным. Форму бланка скоро утвердят.

Налоги, взносы, пошлины

Налоговая система Франции: как она работает

Эффективно действующая налоговая система – непременное условие гармоничного развития общественных отношений. А потому заимствование зарубежного опыта формирования подобных инструментов социального развития – насущная задача как органов государственной власти, так и точка приложения усилий академического сообщества.

Налоговая система Франции: как она работает
Читать еще