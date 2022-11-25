«Яндекс» начал борьбу с фейковыми скидками

Компания разработала алгоритм, который проверит реальную стоимость товара и скидку на него, пишут «Известия».

Если снижение цены окажется фейковым, то товар получит красный ярлык и его не покажут покупателям интернет-магазинов. В поиске будут только предложения с пометкой «Проверенные скидки», если выбрать соответствующий фильтр.

Сейчас честная скидка установлена на 730 млн товаров из разных магазинов и маркетплейсов.

Нечестные скидки снижают доверие покупателей и создают недобросовестную конкуренцию между продавцами на рынке e-commerce. Пока что «Яндекс» не раскрывает, сколько фейковых скидок отсеял и какие товары скрыл.