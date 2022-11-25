Мобилизация

От пеней за долги по ЖКХ освободят еще больше людей

Пени за коммунальные услуги смогут не платить все участники спецоперации и их семьи. Для льготы контракт с ВС РФ будет не нужен.

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В Госдуме рассмотрят законопроект, в котором уточнят, кто имеет право не платить пени за долги по ЖКХ. Об этом пишет «Парламентская газета».

Сейчас от пеней за невовремя оплаченные жилищно-коммунальные услуги и от вносов на капремонт освободили мобилизованных и членов их семей. Каникулы предоставили на время военной службы по контракту.

Депутаты решили дополнить эту формулировку и освободить от пеней за коммуналку всех, призванных на военную службу. В том числе добровольцев и их семьи, а также мобилизованных, у кого нет контракта с ВС РФ.

Льгота доступна в период участия в спецоперации, независимо от срока действия контракта.

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