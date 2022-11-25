Платежные системы

К российскому аналогу SWIFT присоединятся еще три страны

Система передачи финансовых сообщений в следующем году будет работать в 18 странах.

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ЦБ ожидает, что к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), отечественному аналогу SWIFT, в 2023 году подключатся еще три страны. Тогда число государств-пользователей вырастет до 18, сообщает «ТАСС».

В конце сентября 2022 года к СПФС уже присоединилось 440 участников, из них более 100 нерезидентов из 12 стран.

Ранее о своем желании пользоваться СПФС заявили Мьянма, Нигерия и несколько других государств.

Напомним, что СПФС передает банковскую информацию в формате SWIFT, но не зависит от его каналов. Система передает сообщения о транзакциях в любых валютах. В 2014 году ее запустили в тестовом режиме, а с 2017 года СПФС работает стабильно.

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