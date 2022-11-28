Банковские карты

Венесуэла хочет подключить «МИР»

На Кубе платить картой «Мир» смогут уже в конце 2022 года.

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Власти Венесуэлы собираются подключиться к российской платежной системе «Мир». Об этом заявил «ТАСС» посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

«Подвижки, разумеется, есть. Профильные структуры находятся в контакте, но о каких-либо конкретных сроках сейчас было бы преждевременно говорить», – сообщил Сергей Мелик-Багдасаров.

В июне 2022 года в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) председатель Центрального банка Венесуэлы сообщил, что Куба может подключиться к российской платежной системе «Мир» до конца года.

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