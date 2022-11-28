🧧 Задержка зарплаты – моральный вред, который будет компенсировать работодатель

Пленум Верховного суда РФ опубликовал постановление, по которому задержка зарплаты, несправедливый выговор и незаконное привлечение к сверхурочной работе могут стать поводом для компенсации морального вреда.

Работодатель также заплатит, если не оформил с уже работающим сотрудником трудовой договор и тянет с выдачей трудовой книжки. Придется возместить и нарушение прав на отдых, на безопасные условия труда, на социальное обеспечение.

Если суд решит, что оклад сотрудника слишком низкий, то работодатель ответит и за это.

Кроме того, за задержку зарплаты привлекают к уголовной ответственности. Например, в Курске гендиректора фирмы оштрафовали по ч.1 ст.145.1 УК РФ. Он не заплатил 27 сотрудникам более 4 млн рублей.

Лучше не доводить до суда и договориться, особенно, когда компенсация предусмотрена трудовым или коллективным договором.

Если же сотрудник подал судебный иск, то работодатель должен доказать, что все условия трудового договора были соблюдены и права работника не нарушались.

Нередко Верховный суд отменяет компенсацию морального вреда, если ее сумма слишком маленькая.