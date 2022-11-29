🏃❌💃 Минфин рассмотрел предложение увеличить госпошлину за развод до 100 тыс. рублей

Ведомство в письме от 02.11.2022 № 03-05-06-03/106714 объяснило, почему это неприемлемо.
При определении конкретного размера госпошлины учитываются фактические затраты каждого органа власти по совершению юридически значимого действия.
Государство не тратит на развод столько много денег, чтобы устанавливать такую госпошлину.
Поэтому предложение об увеличении размера госпошлины за регистрацию расторжения брака до 100 000 руб. не может быть поддержано.
Сейчас госпошлина за развод составляет:
- 650 руб. с каждого – при взаимном согласии супругов (без суда);
- 650 руб. с каждого – за развод по суду;
- 350 руб. – по заявлению одного из супругов, если другой супруг признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным или осужденным.