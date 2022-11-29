Сестра может получить вычет на обучение брата

Разъяснение дает Минфин в письме от 03.11.2022 № 03-04-05/107396.
Условие для вычета за обучение брата:
- ему до 24 лет;
- он учится очно;
- учебная организация имеет лицензию.
При этом брат и сестра могут быть как полнородными, так и неполнородными (имеющим общих отца или мать).
Если платить за свое обучение, то размер социального вычета – не более 120 тыс. рублей.
Если родители платят за обучение ребенка, то размер вычета – не более 50 тыс. рублей.
Если сестра платит за обучение брата, то размер вычета – не более 120 тыс. рублей.