Сестра может получить вычет на обучение брата

Разъяснение дает Минфин в письме от 03.11.2022 № 03-04-05/107396.

Условие для вычета за обучение брата: ему до 24 лет;

он учится очно;

учебная организация имеет лицензию.

При этом брат и сестра могут быть как полнородными, так и неполнородными (имеющим общих отца или мать).

Если платить за свое обучение, то размер социального вычета – не более 120 тыс. рублей.

Если родители платят за обучение ребенка, то размер вычета – не более 50 тыс. рублей.

Если сестра платит за обучение брата, то размер вычета – не более 120 тыс. рублей.