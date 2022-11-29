Социальный вычет

Сестра может получить вычет на обучение брата

По расходам на обучение можно получить социальный вычет по НДФЛ. Причем оплачивать можно не только свое обучение, но и обучение своих брата или сестры.

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Разъяснение дает Минфин в письме от 03.11.2022 № 03-04-05/107396.

Условие для вычета за обучение брата:

  • ему до 24 лет;
  • он учится очно;
  • учебная организация имеет лицензию.

При этом брат и сестра могут быть как полнородными, так и неполнородными (имеющим общих отца или мать).

Если платить за свое обучение, то размер социального вычета – не более 120 тыс. рублей.

Если родители платят за обучение ребенка, то размер вычета – не более 50 тыс. рублей.

Если сестра платит за обучение брата, то размер вычета – не более 120 тыс. рублей.

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