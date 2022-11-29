УСН

УСН запретят применять иногентам

Если физическое лицо, у которого есть ИП, признали иноагентом, то применять упрощенку будет нельзя.

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Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила дополнение в Налоговый кодекс. Теперь иностранные агенты не смогут применять упрощенную систему налогообложения, сообщает «ТАСС».

Если индивидуального предпринимателя признали иностранным агентом, то УСН ему больше не полагается. Равно как и организациям-иногентам.

В июне законопроект обсуждался в Госдуме. Запрет УСН иноагентам связан с федеральным законом «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Дополнение в Налоговый кодекс начнет действовать одновременно с этим федеральным законом.

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