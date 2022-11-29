⚡ Бизнесу новых территорий дадут налоговые льготы

Минфин разработал поправки в налоговое законодательство для адаптации четырех новых регионов, узнал «РБК».
- Предприятия начнут платить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по деятельности, лицензия на которую могла быть получена еще по украинскому законодательству.
- Для предпринимателей предусмотрена отсрочка по переходу на онлайн-кассы и льготные ставки спецрежимов.
Местные предприниматели, желающие перейти на УСН с льготными ставками с начала 2023 года, должны подать уведомление о переходе до 31 марта 2023 года. Размер их дохода может быть любым, однако подразумевается, что бизнес в новых регионах утратит право на применение упрощенной системы, если его доход за 2023 год окажется больше 200 млн руб.