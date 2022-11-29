ЕНП (единый налоговый платеж)

Хотите узнать про ЕНП и оптимизацию из первых уст? Приходите на конференцию «Ведомостей» про налоговые итоги года

9 декабря в Москве пройдет оффлайн-конференция, одним из спикеров которой будет Дмитрий Вольвач, замминистра экономического развития. Также для вас выступят ТОПы крупнейших юридических компаний и налоговых департаментов.

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Темы конференции на обсуждение:

  • Господдержка и антикризисные меры в налоговой сфере, принятые и ожидаемые. Новые льготы и реформирование преференциальных режимов.
  • Единый налоговый платеж и единый налоговый счет: за и против.
  • Необоснованная налоговая выгода и применение ст. 54.1 НК РФ в 2022 году.
  • Развитие практики о «дроблении бизнеса».
  • Новые требования к получению ИТ-аккредитации. Как реструктуризироваться, чтобы попасть под условия льгот?
  • Влияние санкционных и валютных ограничений на налоговые структуры. Специфика сделок «уходящих иностранцев».
  • Новации о правах и обязанностях бенефициаров КИК.
  • Возвращение бизнеса в РФ. Налоговые аспекты редомициляции. Кому может быть выгоден переезд в САРы?
  • Перевод работников на работу за рубеж: особенности требований налогового и валютного законодательства.
  • Риски акционеров и бенефициаров: развитие практики о субсидиарной ответственности по налоговой задолженности. Позиция Верховного суда.
  • Уголовная ответственность за налоговые преступления: новый порядок возбуждения уголовных дел и обсуждаемые поправки в УК РФ.

 Перед слушателями выступят представители Pepeliaev Group, «Феоктистов и партнеры», «Газпром экспорт», Ozon и другие.

Подробную программу и информацию о спикерах вы найдете на странице конференции.

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ЕНП (единый налоговый платеж)

Хотите узнать про ЕНП и дробление из первых уст? Приходите на конференцию «Ведомостей» про налоговые итоги года

9 декабря в Москве пройдет оффлайн-конференция, одним из спикеров которой будет Дмитрий Вольвач, замминистра экономического развития. Также для вас выступят ТОПы крупнейших юридических компаний и налоговых департаментов.

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