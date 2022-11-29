Хотите узнать про ЕНП и оптимизацию из первых уст? Приходите на конференцию «Ведомостей» про налоговые итоги года

Темы конференции на обсуждение:
- Господдержка и антикризисные меры в налоговой сфере, принятые и ожидаемые. Новые льготы и реформирование преференциальных режимов.
- Единый налоговый платеж и единый налоговый счет: за и против.
- Необоснованная налоговая выгода и применение ст. 54.1 НК РФ в 2022 году.
- Развитие практики о «дроблении бизнеса».
- Новые требования к получению ИТ-аккредитации. Как реструктуризироваться, чтобы попасть под условия льгот?
- Влияние санкционных и валютных ограничений на налоговые структуры. Специфика сделок «уходящих иностранцев».
- Новации о правах и обязанностях бенефициаров КИК.
- Возвращение бизнеса в РФ. Налоговые аспекты редомициляции. Кому может быть выгоден переезд в САРы?
- Перевод работников на работу за рубеж: особенности требований налогового и валютного законодательства.
- Риски акционеров и бенефициаров: развитие практики о субсидиарной ответственности по налоговой задолженности. Позиция Верховного суда.
- Уголовная ответственность за налоговые преступления: новый порядок возбуждения уголовных дел и обсуждаемые поправки в УК РФ.
Перед слушателями выступят представители Pepeliaev Group, «Феоктистов и партнеры», «Газпром экспорт», Ozon и другие.
Подробную программу и информацию о спикерах вы найдете на странице конференции.