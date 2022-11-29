Платежные системы

Россия и Китай хотят создать свою систему расчетов

ЦБ РФ и Банк Китая работают над возможностью открытия счетов российских компаний в Китае и китайских – в России, созданием системы расчетов без использования SWIFT.

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Россия и Китай работают над созданием системы расчетов без использования международной системы финансовых платежей SWIFT, рассказал вице-премьер Александр Новак.

Систему расчета в национальных валютах во внешнеторговой деятельности с Россией также пытается создать Индия. Летом местный регулятор – Резервный банк Индии (RBI) – презентовал схему торговых расчетах в рупиях.

RBI позволил уполномоченным банкам открывать у себя счета востро иностранных кредитных организаций в нацвалюте Индии. Согласно механизму, индийские импортеры будут платить за поставляемый товар на эти счета в рупиях.

Также эти счета можно использовать, чтобы платить индийским экспортерам в тех же рупиях.

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