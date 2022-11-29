Немецкая компания собралась купить Lamoda

Федеральная антимонопольная служба получила ходатайство о приобретении российского бизнеса Lamoda, сообщает «RG.RU».
Заявку подала немецкая компания «Истриэлти Бетайлигунгс-унд Фервальтунгс ГмбХ». Иностранная фирма намерена выкупить несколько российских компаний: ООО «Купишуз», ООО «Пик-Ап», ООО «Иком Солюшн», ООО «Мода с доставкой» и ООО «Ламода Тех».
ФАС предстоит оценить влияние будущей сделки на российский рынок онлайн-торговли фэшн-товарами.
В начале октября 2022 года владелец Lamoda, сингапурская компания Global Fashion Group (GFG), решила продать бизнес в России, Белоруссии и Казахстане. Тогда, как сообщал «Коммерсант», интернет-магазин одежды планировал купить владелец российского «Стокманна» Яков Панченко.