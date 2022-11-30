Парковка в Москве будет бесплатной 1 – 7 января

С 1 по 7 января парковка на улицах столицы будет бесплатной, сообщается на сайте мэра.
8 января оплата потребуется на тех участках, где действуют тарифы 380 и 450 руб. за час.
Парковки со шлагбаумами будут работать в обычном режиме по действующим тарифам.
Напомним, что Москва откажется от новогодних фейерверков, но улицы будут украшены. Это решение Собянин принял по итогам голосования горожан. Мэр сам выступал за то, чтобы не отменять активные гуляния. Более 80% участников опроса поддерживали проведение новогодних мероприятий и праздничное оформление города.