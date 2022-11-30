Гособоронзаказ увеличат в 2023 году в 1,5 раза

Гособоронзаказ в 2023 году увеличат в 1,5 раза, сообщил Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны. Это позволит обеспечить войска вооружением и техникой на 97%.

Министр также добавил, что в 2023 году также будут уделять особое внимание строительству в интересах стратегических ядерных сил.

В октябре в Госдуму внесли законопроект, который позволит оборонным предприятиям платить зарплаты на уровне 110% от средней по региону. По задумке авторов, это позволит менеджменту компаний конкурировать за персонал из других секторов экономики.