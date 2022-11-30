Гособоронзаказ

Гособоронзаказ увеличат в 2023 году в 1,5 раза

Шойгу отметил, что требования к госзаказу на всех уровнях контроля и исполнения выросли, Минобороны оптимизировало реализацию действующих и заключенных новых госконтрактов.

Версия для печати

Гособоронзаказ в 2023 году увеличат в 1,5 раза, сообщил Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны. Это позволит обеспечить войска вооружением и техникой на 97%.

Министр также добавил, что в 2023 году также будут уделять особое внимание строительству в интересах стратегических ядерных сил.

В октябре в Госдуму внесли законопроект, который позволит оборонным предприятиям платить зарплаты на уровне 110% от средней по региону. По задумке авторов, это позволит менеджменту компаний конкурировать за персонал из других секторов экономики.

Повышение квалификации

Обзоры для бухгалтера

📈 Налоговики хотят от бизнеса информацию о «всплесковой» уплате будущих налогов

Из налоговых инспекций пошли письма с просьбой срочно выдать им информацию о будущих налогах за 1 квартал 2023 года. Это особенно важно в период СВО, указывают налоговики.

Мобилизация

Крупные предприятия приграничных территорий не отпускают своих работников на военную подготовку

Предпринимателей и руководство госкомпании в Белгородской и Курской областях обвиняют в том, что они не дают даже краткосрочный отпуск сотрудникам, нужный для прохождения военной подготовки в ЧВК.

Валютный рынок

ЦБ пояснил, что будет с валютными ограничениями и инвестициями в зарубежные рынки

Валютные ограничения с нами надолго. Отмена «недружественных валют» продолжится и ЦБ не исключает дополнительных мер, которые заставят финансовый сектор использовать их менее активно.

Мероприятия

Разместить
Маркетплейсы

Схемы работы с маркетплейсами: все, что нужно знать селлеру

Искать склад или доплатить маркетплейсу? Этот вопрос мучает каждого продавца. Но вариантов работы, на самом деле, больше, чем два. К основным схемам каждый маркетплейс добавляет различные вариации. Разберем, как они работают и кому подходят.

Схемы работы с маркетплейсами: все, что нужно знать селлеру
УСН

Не забудьте сегодня уплатить налог по УСН за 2021 год, если у вас была отсрочка

По уплате налога по УСН за 2021 год и аванса за 1 квартал 2022 года бизнесу из ряда отраслей дали отсрочку и рассрочку. Срок сдвинули на 6 месяцев и разрешили платить частями по 1/6 в месяц. Сегодня подошел срок оплаты.

Трудовые отношения

Соискатели теперь ищут работу не по зарплате, а по стабильности компании: исследование Работа.ру

Основной тренд рынка труда по всем специальностям – людям становится важнее стабильность, а не зарплата. 67% респондентов в исследовании Работа.ру отметили стабильность как самый важный критерий для поиска работы.

Самозанятые

Новые социальные гарантии для самозанятых: чем помогут цифровые платформы

Цифровые платформы привлекают исполнителей возможностью быстро получить заказ, прозрачностью и безопасностью. Самозанятость, введенная в законодательство в 2019 году, продолжает развиваться. Расскажем про изменения, которые ожидаются в 2023 году по части социальной защищенности исполнителей.

Новые социальные гарантии для самозанятых: чем помогут цифровые платформы
Читать еще