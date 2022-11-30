Потребительское кредитование

У банков можно будет требовать каникулы по потребкредитам, если доход упал на 30%

Банки будут давать отсрочку по кредитам или уменьшат размер платежей на полгода. Чтобы получить каникулы, есть ряд условий.

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Правительство поддержало законопроект, по которому банки предоставят кредитные каникулы людям с упавшим доходом, пишет «Парламентская газета».

Если человек взял кредит на автомобиль или иные покупки, а его доход упал на 30%, то он сможет потребовать от банка приостановить или уменьшить платежи.

Упал ли доход на 30%, будут рассчитывать по сравнению со среднемесячным заработком за 12 предшествующих месяцев. В доход входят зарплата, пенсии, стипендии и другие поступления.

На кредитные каникулы можно уйти только один раз по каждому договору займа и лишь по потребительским кредитам. Отсрочки не испортят кредитную историю.

Размер кредита, по которому можно отсрочить выплаты на полгода тоже ограничат. Кабмин предложил ввести ограничение для автокредита – не больше 1,6 млн, 450 тыс. рублей – для потребительского кредита и 150 тыс. рублей – по кредитным картам.

Уже сейчас кредитные каникулы на 6 месяцев могут оформить люди с ипотекой, если попали в трудную жизненную ситуацию. К таким обстоятельствам относятся:

  • регистрация на бирже труда в качестве безработного;
  • получение инвалидности I или II группы;
  • временная нетрудоспособность больше двух месяцев подряд;
  • снижение дохода более чем на 30 процентов по сравнению со среднемесячным заработком за 12 предшествующих месяцев;
  • увеличение количества иждивенцев (детей, опекаемых, членов семьи).

Во время льготного периода будут начислять проценты, то есть увеличится итоговая переплата. Но пени и неустойки платить не нужно.

Кредитные каникулы уже предоставляют контрактникам, добровольцам и мобилизованным, а также их родственникам. За отсрочкой нужно успеть прийти в банк до 31 декабря 2023 года.

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