Обучение для бухгалтеров

🧑‍💼 Налоговая конференция 9 декабря: от ЕНП до субсидиарки

На ежегодной конференции от «Ведомостей» замминистр Вольвач и представители ТОПовых российских и международных компаний обсудят налоговые итоги года, какие задачи и вызовы стоят в глобальной повестке.

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Вам предложат варианты, как адаптироваться к новым мировым реалиям и выстоять. Записаться

Выступят представители Pepeliaev Group, «Феоктистов и партнеры», «Газпром экспорт», Ozon.

Темы конференции:

  • Господдержка и антикризисные меры в налоговой сфере, принятые и ожидаемые.
  • Новые льготы и реформирование преференциальных режимов.
  • Единый налоговый платеж и единый налоговый счет: за и против.
  • Необоснованная налоговая выгода и применение ст. 54.1 НК РФ в 2022 году.
  • Развитие практики о «дроблении бизнеса».
  • Новые требования к получению ИТ-аккредитации. Как реструктуризироваться, чтобы попасть под условия льгот?
  • Влияние санкционных и валютных ограничений на налоговые структуры. Специфика сделок «уходящих иностранцев».
  • Новации о правах и обязанностях бенефициаров КИК.
  • Возвращение бизнеса в РФ. Налоговые аспекты редомициляции. Кому может быть выгоден переезд в САРы?
  • Перевод работников на работу за рубеж: особенности требований налогового и валютного законодательства.
  • Риски акционеров и бенефициаров: развитие практики о субсидиарной ответственности по налоговой задолженности. Позиция Верховного суда.

На конференции также обсудят новый порядок возбуждения уголовных дел и обсуждаемые поправки в УК РФ. Подробности.

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Обучение для бухгалтеров

🧑‍💼 Самая мощная налоговая конференция пройдет 9 декабря: от ЕНП до субсидиарки

На ежегодной конференции от «Ведомостей» замминистр Вольвач и представители ТОПовых российских и международных компаний обсудят налоговые итоги года, какие задачи и вызовы стоят в глобальной повестке.

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