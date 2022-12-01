Ространснадзор отчитался, как проверял бизнес в этом году

Михаил Мишустин сегодня встретился с главой Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктором Басаргиным, чтобы обсудить важнейшие изменения в работе службы за последние пять лет:
- Количество проверок бизнеса снизилось.
- Плановые проверки сохраняются для предприятий повышенного риска.
- Проверочные мероприятия компенсируются профилактическими мерами.
- Количество обязательных требований сократилось в 2 раза.
- Аварийность снизилась более чем на 70%.
За 9 месяцев 2022 года Ространснадзор провел 176 тыс. профилактических мероприятий, в частности 15 тыс. профилактических визитов.
Со следующего года все сервисы ведомства будут доступны на портале госуслуг. Это позволит сократить время оформления лицензий до 5 дней.