Ространснадзор отчитался, как проверял бизнес в этом году

Михаил Мишустин сегодня встретился с главой Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктором Басаргиным, чтобы обсудить важнейшие изменения в работе службы за последние пять лет:

Количество проверок бизнеса снизилось.

Плановые проверки сохраняются для предприятий повышенного риска.

Проверочные мероприятия компенсируются профилактическими мерами.

Количество обязательных требований сократилось в 2 раза.

Аварийность снизилась более чем на 70%.

За 9 месяцев 2022 года Ространснадзор провел 176 тыс. профилактических мероприятий, в частности 15 тыс. профилактических визитов.

Со следующего года все сервисы ведомства будут доступны на портале госуслуг. Это позволит сократить время оформления лицензий до 5 дней.