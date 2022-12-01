У Тинькофф появилось приложение для бизнесменов, торгующих через OZON и Wildberries

Тинькофф анонсировал приложение «Селлер» – это платформа предпринимателей, которые реализуют свою продукцию через маркетплейсы.
До 28 февраля приложение будет бесплатным. Причем для всех бизнесменов, а не только для клиентов Тинькофф. В приложении можно:
- отслеживать данные по заказанным, проданным и выкупленным товарам с одной площадки или сразу с нескольких;
- контролировать комиссии, расходы на доставку и рекламу;
- использовать статистику для обоснованного выбора категорий товара, объемов отгрузки и решения других вопросов;
- быстро и легко редактировать характеристики.