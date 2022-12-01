В национальный проект по производительности труда запустят больше компаний

Минэкономразвития предлагает сделать национальный проект по производительности труда доступным для большего числа предприятий.
По программе эксперты Федерального и региональных центров компетенций помогают бизнесу эффективнее использовать внутренние ресурсы, мощности оборудования, оптимизировать логистику и сбыт продукции без значительных капиталовложений.
Участники нацпроекта 2019-2021 года увеличили свою прибыль на 61 млрд. Это в 4,5 раза больше, чем государство потратило на национальный проект за тот же период.
Ведомство предлагает продлить помощь и после 2024 года, расширить охват отраслей. Предложение уже поддержал Мишустин.