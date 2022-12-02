Депутатов могут освободить от ежегодных налоговых деклараций

Председатели комитетов по законодательству ГД и Совфеда Павел Крашенинников и Андрей Клишас вместе с депутатами Валерием Гартунгом и Алексеем Диденко разработали поправки в законы «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» и «О противодействии коррупции», передает «Коммерсант».

Если изменения примут, то депутаты региональных и муниципальных парламентов, работающие на общественных началах, будут подавать декларации только перед выборами, а после них – лишь в случае совершения крупной сделки, превышающей общий доход законодателя и его супруги за три предшествующих года.

Если таких расходов не было, достаточно будет только сообщить об этом, а декларацию не сдавать.