3-НДФЛ

Депутатов могут освободить от ежегодных налоговых деклараций

Информацию о доходах всех депутатов будут публиковать на сайтах законодательных органов в обобщенном виде без указания персональных данных.

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Председатели комитетов по законодательству ГД и Совфеда Павел Крашенинников и Андрей Клишас вместе с депутатами Валерием Гартунгом и Алексеем Диденко разработали поправки в законы «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» и «О противодействии коррупции», передает «Коммерсант».

Если изменения примут, то депутаты региональных и муниципальных парламентов, работающие на общественных началах, будут подавать декларации только перед выборами, а после них – лишь в случае совершения крупной сделки, превышающей общий доход законодателя и его супруги за три предшествующих года.

Если таких расходов не было, достаточно будет только сообщить об этом, а декларацию не сдавать.

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