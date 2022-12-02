Госпаблики могут подтвердить подлинность страницы в соцсетях

С 1 декабря школы, поликлиники, детские сады и другие государственные учреждения должны иметь официальные страницы в соцсетях.
Убедиться, что страница – официальная, помогают специальные отметки «Госорганизация» и «Подтверждено через Госуслуги».
Как подтвердить подлинность страницы:
- Зайти в раздел «Управление»
- Во вкладке «Основная информация» выбрать «Подтвердить статус через Госуслуги». Переход на портал произойдет автоматически
- Авторизоваться на Госуслугах от имени организации (это могут сделать руководители организации или назначенные ими администраторы)
- Согласиться на проверку информации. Проверка займет не более 24 часов. После этого на странице появится отметка государственной организации.