Государственные ведомства

Госпаблики могут подтвердить подлинность страницы в соцсетях

Пока функция подтверждения подлинности страницы через Госуслуги доступна только ВКонтакте. Ей воспользовались более 100 тыс. госорганизаций.

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С 1 декабря школы, поликлиники, детские сады и другие государственные учреждения должны иметь официальные страницы в соцсетях.

Убедиться, что страница – официальная, помогают специальные отметки «Госорганизация» и «Подтверждено через Госуслуги».

Как подтвердить подлинность страницы:

  1. Зайти в раздел «Управление»
  2. Во вкладке «Основная информация» выбрать «Подтвердить статус через Госуслуги». Переход на портал произойдет автоматически
  3. Авторизоваться на Госуслугах от имени организации (это могут сделать руководители организации или назначенные ими администраторы)
  4. Согласиться на проверку информации. Проверка займет не более 24 часов. После этого на странице появится отметка государственной организации.

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