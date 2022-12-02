Логистику в Европу и Китай построят через Узбекистан

1 декабря 2022 на встрече в Самарканде министр экономического развития Максим Решетников предложил создать единое экономическое пространство между Россией и Узбекистаном.

В Узбекистане уже работает около 3 тыс. компаний с участием российского капитала. В основном такие предприятия занимаются автомобилестроением, фармацевтикой, строительством, а также связаны с нефтегазовой отраслью. Общая сумма российского капитала в Узбекистане около 30 млрд долларов.

«Для того, чтобы укрепить торговый обмен между Россией и Узбекистаном, в первую очередь, необходимо продолжить работу по созданию единого экономического пространства, развивать транспортные и логистические маршруты. Узбекистан – центр Азии, отсюда есть выход на важный для нас транспортный коридор „Европа – Западный Китай“. Необходимо использовать это преимущество», – заявил Максим Решетников.

Министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев пообещал создать благоприятные инвестиционные условия. Также за год он планирует увеличить взаимную торговлю с Россией до 10 млрд долларов.