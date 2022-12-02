Стало известно, как теперь уничтожать персональные данные сотрудников

28 ноября 2022 года Минюст зарегистрировал приказ Роскомнадзора «Об утверждении Требований к подтверждению уничтожения персональных данных».
Электронные акты об уничтожении персональных данных (ПД) сотрудников равнозначны документам на бумажном носителе. Их нужно хранить 3 года вместе с выгрузкой из журнала регистрации событий. В лог-файле должны быть обязательно указаны пункты: ответственное лицо, ФИО, кому принадлежат удаляемые ПД, перечень уничтожаемых ПД, причины, а также дата уничтожения.
Приказ Роскомнадзора вступит в силу 1 марта 2023 года и будет действовать до 1 марта 2029 года.
Когда работодателю нужно уничтожить персональные данные:
- по требованию сотрудника – за 7 дней;
- если выявлена утечка – за 10 дней;
- в остальных случаях – за 30 дней.
Сейчас РКН утверждает законопроект с новыми формами уведомлений, которые должны предоставлять операторы персональных данных. Туда входит: заявление о намерении обрабатывать ПД, о внесении изменений в ранее предоставленные сведения и о прекращении обработки ПД.