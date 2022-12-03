«Дочкам» иностранных компаний запретили платить налоги

С начала марта 2022 года, компании, которые связаны с иностранными юрлицами, находятся в подвешенном состоянии и не могут завершить процедуру ликвидации. Об этом пишет «РБК».

Зарубежные офисы решили закрыть бизнес в России и запретили своим дочерним компаниям платить налоги. Однако, с зарегистрированных в РФ юрлиц такая обязанность не снимается, руководству филиалов может грозить наказание за неуплату налогов и непредоставление деклараций.

«В ситуации, когда головной офис за рубежом запрещает платить налоги в России, наиболее безболезненный способ – продолжать подавать отчетность и декларации, где корректно рассчитаны суммы налогов», – сообщает Ирина Барчук, менеджер группы по разрешению налоговых споров ДРТ.

Если все декларации сданы, налоговая сможет самостоятельно взыскать средства со счетов организации.

По закону максимальный срок ликвидации компании – 1 год. В это время налоговая запустит выездную проверку (ВНП), и прекращение деятельности юрлица может затянуться надолго. Отметим, что введенный мораторий на запрет проверок не действует на ВНП.

За 10 дней с момента подачи документов в ФНС иностранная компания может прекратить аккредитацию своего филиала. На практике это длится дольше, поскольку налоговая начинает проверять и запрашивать дополнительную информацию о работе филиала. Например, цель регистрации, отчетность головной компании, данные о конечных бенефициарах, о сотрудниках и контрагентах. Цель ФНС – убедиться, что филиал правильно рассчитывал и платил налоги.

Как правило, компания уплачивает все недоимки, затем инспекция разрешает ликвидацию. Чтобы ускорить этот процесс, организация может сама инициировать доплату без требований налоговой.