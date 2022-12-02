Льготную ипотеку могут отменить

Алексей Моисеев, замминистра финансов, сообщил «Интерфаксу», что решение о продлении льготной ипотеки еще не принято правительством. На вопрос, могут ли продлить эту программу поддержки, Моисеев ответил следующее:

«Если вы спрашиваете мое мнение, я считаю, что нет. Принято ли окончательное решение? Нет, не принято».

Программа льготной ипотеки была запущена в 2019 году, за это время выдано 764,1 тыс. кредитов на сумму 2,256 трлн рублей.

Сейчас Центробанк заявил, что в продлении программы нет необходимости.

«Как антикризисная мера эта программа сработала, в этих целях в ней потребности нет, поэтому сохранять ее в неизменном виде потребности тоже нет. На рынке есть определенные дисбалансы, в том числе возникшие из-за этой ипотеки, поэтому ситуация требует определенной коррекции. Какими инструментами, это отдельный вопрос», – сообщила Ксения Юдаева, первый зампред ЦБ.

Минфин также считает, что льготная ипотека закончится 31 декабря 2022 года. Пока еще можно успеть купить квартиру по льготной ставке 7%.