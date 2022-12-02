Спрос на золото в слитках вырос в 10 раз

Среди населения увеличился спрос на покупку золотых слитков в 10 раз, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Конечно, золото должно замещать доллары, которых у населения несколько сотен миллиардов лежит там по банкам в огородах и так далее», – сказал Алексей Моисеев.

9 марта 2022 года президент Владимир Путин подписал закон, который освобождает от НДС банки, которые продают физическим лицам слитки драгметаллов.

С 14 июля 2022 года доходы от продажи золота в слитках освободили от НДФЛ. Закон будет действовать весь 2023 год.