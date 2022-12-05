При переводе сотрудника из одной обособки в другую взносы считают с учетом общего дохода

Если человека работал в обособке № 1, а потом перешел работать в обособку № 2, то на новом месте в обособке № 2 бухгалтер считает взносы по этому сотруднику, учитывая его доход на предыдущем месте.

Об этом сообщает Минфин в письме от 20.10.2022 № 03-15-05/101612.

В РСВ бухгалтер обособки № 2 помимо выплат в пользу этого сотрудника, начисленных в этом обособленном подразделении, учитывает ранее начисленные суммы выплат в его пользу в другом обособленном подразделении для определения предельной базы.

В общем случае при превышении предельной базы взносы на ОПС начисляют по тарифу 10% вместо 22%, взносы на ОСС не начисляют вообще (вместо 2,9%). А по взносам на ОМС предельной базы нет.

Напомним, на 2022 года предельная база установлена в таком размере: