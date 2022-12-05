Страховые взносы

При переводе сотрудника из одной обособки в другую взносы считают с учетом общего дохода

Предельная база по взносам для каждого сотрудника применяется в общем ко всем доходам в одной компании.

Версия для печати

Если человека работал в обособке № 1, а потом перешел работать в обособку № 2, то на новом месте в обособке № 2 бухгалтер считает взносы по этому сотруднику, учитывая его доход на предыдущем месте.

Об этом сообщает Минфин в письме от 20.10.2022 № 03-15-05/101612.

В РСВ бухгалтер обособки № 2 помимо выплат в пользу этого сотрудника, начисленных в этом обособленном подразделении, учитывает ранее начисленные суммы выплат в его пользу в другом обособленном подразделении для определения предельной базы.

В общем случае при превышении предельной базы взносы на ОПС начисляют по тарифу 10% вместо 22%, взносы на ОСС не начисляют вообще (вместо 2,9%). А по взносам на ОМС предельной базы нет.

Напомним, на 2022 года предельная база установлена в таком размере:

  • на ОПС – 1 565 000 руб.;
  • на ОСС – 1 032 000 руб.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

ЕНП (единый налоговый платеж)

❗ Пока не введут новые правила заполнения платежных поручений, платить налоги надо будет по-старому

С 2023 году вводят единый налоговый платеж и в связи с этим поменяются правила заполнения платежек. Минфин совместно с ЦБ разрабатывают новые правила. Но если их не утвердят к началу 2023 года, налоги надо будет платить по старым правилам.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Кадры

Работников бюджетных учреждений ДНР переведут на удаленку

Коммерческим предприятиям разрешили вопрос дистанционки решать самостоятельно. Пушилин призвал компании перестроить работу, чтобы создать для сотрудников «как можно большую безопасность в нынешних условиях».

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Пользователи интернета

Генпрокуратуру просят заблокировать YouTube

YouTube упрекают в том, что на площадке распространяют «недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сообщений», а также информацию, «направленную на дискредитацию исполнения государственными органами РФ своих полномочий».

ФСБУ Аренда

Сложности в практике применения ФСБУ

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» и ФСБУ 6/2020 «Основные средства» применяются к отчетным периодам начиная с 2022 года. Переход на новые стандарты вызвал множество вопросов и дискуссий при ведении бухгалтерского учета.

Сложности в практике применения ФСБУ
Самозанятые

Кредиты для самозанятых? Теперь это возможно

Вопрос кредитования самозанятых стоит остро с самого начала введения экспериментального налогового режима. А число самозанятых растёт: недавно оно превысило 6 млн по всей России. Для многих из них работа на себя – единственный источник дохода, но банки всё ещё с подозрением относятся к таким заёмщикам и кредиты практически не выдают.

Кредиты для самозанятых? Теперь это возможно
Читать еще