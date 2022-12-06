Страховые взносы

Бонусные баллы от интернет-сервиса не облагаются страховыми взносами

Даже если бонусные баллы в интернет-сервисе приравниваются к рублям, их выплату пользователям не надо облагать страховыми взносами.

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Разъяснение дает Минфин в письме от 21.10.2022 № 03-04-06/102095.

Страховыми взносами облагаются выплаты физлицам:

  • в рамках трудовых отношений и по договорам ГПХ, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг;
  • по договорам авторского заказа;
  • по договорам об отчуждении исключительного права на РИД, издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам о предоставлении права использования РИД.

Если компания начисляет пользователям интернет-сервиса бонусные баллы за просмотр их профиля другими пользователями и за отправку им сообщений, то такие баллы не облагаются взносами, так как они не в рамах трудовых отношений и не договорам ГПХ на услуги.

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