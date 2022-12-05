Отцов детей с инвалидностью могут освободить от мобилизации

Родители детей с инвалидностью обратились к президенту Владимиру Путину, чтобы внести изменения в закон «О мобилизационной подготовке». Как сообщает «Коммерсант», более 2,5 тыс. просят предоставить отсрочку для:

отцов, воспитывающих детей-инвалидов и инвалидов с детства;

многодетных отцов, у которых трое детей в возрасте до 18 лет;

мужчин с двумя детьми и беременной женой сроком от 22 недель.

Депутаты Госдумы планируют рассмотреть поправки в январе 2023 года. Сейчас для обсуждения уже готово несколько законопроектов.