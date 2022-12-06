Общество

В Петербурге можно пойти в магазин с собакой

Главное – не забыть намордник и не устраивать питомники в квартирах.

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30 ноября 2022 года депутаты Заксобрания приступили к обсуждению правил содержания домашних животных, сообщает «Парламентская газета».

Собираются запретить питомники в квартирах и разрешить ходить в магазин с собаками. Важно, чтобы питомцы на прогулке были в наморднике.

«Мое мнение – надо все открывать. Люди не хотят расставаться со своими животными в разных ситуациях, они хотят быть с ними рядом. А у нас с питомцами нельзя практически никуда. Есть курортные регионы, где с животными нельзя попасть ни в гостиницы, ни в магазин, ни на пляж, ни в кинотеатры. Доходит до абсурда», – сообщил Владимир Бурматов, депутат Госдумы.

Госдума разрешила регионам самостоятельно писать законы о правилах содержания домашних питомцев и решать, что делать с бездомными животными.

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