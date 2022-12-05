Регистрация и ликвидация бизнеса

В ЕГРЮЛ внесли сведения о компаниях из реестров новых регионов

Сведения о более чем 30 тыс. юрлицах из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в беззаявительном порядке внесены в ЕГРЮЛ на месяц раньше срока.

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Теперь эти организации полностью оформлены в российском правовом поле, а значит все хозяйствующие субъекты получили необходимые для ведения бизнеса реквизиты – ИНН, ОГРН и др., сообщает ФНС.

У этих новых российских юрлиц теперь есть более года на приведение своих учредительных документов в соответствие с законодательством.

Если компания находится в ДНР и ЛНР, то сделать это нужно до конца 2023 года, а если в Запорожской или Херсонской области – до 30 июня 2024 года.

Остальные организации, которые находятся на территории новых субъектов, но не внесены в ЕГРЮЛ, могут обратиться в ФНС с заявлением об их внесении в реестр до 30 июня 2023 года в ЛНР и ДНР либо до 31 декабря 2023 года в Херсонской или Запорожской областях.

Если этого не произойдет, они смогут вести деятельность в РФ при получении статуса филиала (представительства) иностранного юрлица.

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