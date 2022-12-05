За личные налоги можно получить кэшбэк

Портал «Оплата госуслуг» и Yandex Pay выплатят кэшбэк людям, которые погасят налоги до 31 декабря 2022.

Такое сообщение платформы разослали подписчикам, в том числе письма пришли сотрудникам редакции «Клерка».

Для оплаты на портале oplatagosuslug.ru укажите УИН (уникальный номер начисления, указан в налоговом уведомлении). При оплате через приложение можно просто отсканировать QR-код из уведомления.

При оплате налогов до конца года, выбирая способ оплаты Yandex Pay, вы получите кешбэк баллами Яндекс Плюс.

Напомним, что крайний срок оплаты налога на имущество физлиц истек 1 декабря. ФНС уже начисляет пени.