⚡ Прожиточный минимум в 2023 году будет 14 375 рублей. Внимание! Это не МРОТ

Он составит: на душу населения – 14 375 рублей;

для трудоспособного населения – 15 669 рублей;

для пенсионеров – 12 363 рубля;

для детей – 13 944 рубля.

Опубликован Федеральный закон от 05.12.2022 № 466-ФЗ. Это закон о федеральном бюджете.

Другим законом от 05.12.2022 № 470-ФЗ временно отменили правила определения ПМ на 2023 и 2024 годы. Ранее ПМ считали как 44,2% от медианной зарплаты. Но до 1 января 2024 года это правило работать не будет.

Он пока будет устанавливаться законом о федеральном бюджете.

Некоторые СМИ ошибочно объявили, что президент утвердил МРОТ. Но это не так. Закон о МРОТ пока еще не принят Госдумой. Приняли только прожиточный минимум.