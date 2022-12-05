Общество

⚡ Прожиточный минимум в 2023 году будет 14 375 рублей. Внимание! Это не МРОТ

Сегодня принят закон, в котором озвучен прожиточный минимум на 2023 год.

Версия для печати

Он составит:

  • на душу населения – 14 375 рублей;
  • для трудоспособного населения – 15 669 рублей;
  • для пенсионеров – 12 363 рубля;
  • для детей – 13 944 рубля.

Опубликован Федеральный закон от 05.12.2022 № 466-ФЗ. Это закон о федеральном бюджете.

Другим законом от 05.12.2022 № 470-ФЗ временно отменили правила определения ПМ на 2023 и 2024 годы. Ранее ПМ считали как 44,2% от медианной зарплаты. Но до 1 января 2024 года это правило работать не будет.

Он пока будет устанавливаться законом о федеральном бюджете.

Некоторые СМИ ошибочно объявили, что президент утвердил МРОТ. Но это не так. Закон о МРОТ пока еще не принят Госдумой. Приняли только прожиточный минимум.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Самозанятые

Долгосрочные отношения между самозанятым и заказчиком: чем это грозит

Взаимовыгодное сотрудничество ищут и компании, и фрилансеры. И когда заказчик находит своего идеального внештатника, то не спешит с ним быстро расставаться. Чем может грозить длительное сотрудничество с самозанятым для заказчиков?

Долгосрочные отношения между самозанятым и заказчиком: чем это грозит
Налоги, взносы, пошлины

💥 Будут новые КБК по НДФЛ, страховым взносам, налогу на прибыль

С 2023 года меняются некоторые КБК – например, по дивидендам по ставке 13% и 15%, по страховым взносам, в том числе фиксированным взносам ИП. Причем обычные фиксированные взносы и 1% от дохода надо будет платить на разные КБК.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Общество

Кяхта и великий чайный путь

Российско-китайская торговля, ни шатко ни валко существовавшая с XVII века, получила мощный импульс в времена, когда чай стал общей потребностью, появился масс-маркет. Великий чайный путь сложился в давние времена и шел т юга Китая, через Кяхту, до Нижнего Новгорода, Москвы, Петербурга и даже до Лондона.

Кяхта и великий чайный путь
Налоговая оговорка

Налоговая оговорка – профилактический инструмент финансовой и имущественной защиты добросовестного заказчика

Ассоциация клининговых и фасилити оператров в рамках выставки CleanExpo 2022 провела конференцию, посвященную вопросам обеления отрасли. Что рассказали представители ФНС России, АКФО и РАДО о налоговой оговорке.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Банкротство физических лиц

Жертвы финансовых пирамид: как выбраться из долговой ямы?

Финансовые пирамиды по-прежнему затягивают сотни, тысячи и даже миллионы людей. По информации Центробанка, только за период с января по июль 2021 года, выявлено 115 таких компаний. Что предлагают эти организации? Как их распознать?

Жертвы финансовых пирамид: как выбраться из долговой ямы?
Читать еще