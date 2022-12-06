У Сбера новый бонус для малого бизнеса

Сбер сделал привлекательнее условия реферальной программы для малого бизнеса «Все в плюсе». Участникам предлагают бонус: единовременная выплата или скидка на один из пакетов услуг.

Если ИП, у которого пока нет счета в Сбере, откроет его по рекомендации клиента банка, оба получат по 3 тыс. рублей.

Или можно выбрать пакеты услуг «Набирая обороты» (на 2 месяца), «Полным ходом» (на 1 месяц) всего за 1 рубль вместо 1290 и 3 990 рублей соответственно.

Чтобы участвовать в программе «Все в плюсе», нужно на сайте Сбера или в приложении СберБизнес сформировать ссылку и поделиться ею с партнером. Ограничений по числу новых привлеченных клиентов нет.

Реферальная программа Сбера для малого и микробизнеса стартовала 1 июля 2022 года. Тогда предприниматели могли получить в качестве бонуса обслуживание за 1 рубль в рамках одного из пакетов услуг.