По торговым точкам пройдет предновогодний рейд

Депутат Госдумы и руководитель объединения «Трезвая Россия» Бийсултан Хамзаев попросил министра внутренних дел Владимира Колокольцева провести проверку алкоголя. Об этом пишет «Парламентская газета».
В прошлом году Росалкогольрегулирование выявило 7,48 млн литров незаконной алкогольной продукции.
Нарушители выплатили 212 млн рублей штрафов.
В основном люди травятся алкоголем из-за передозировки. Например, в 2022 году уже пострадали 317 жителей Московской области, из них умерли 206 – они выпили объем спиртного, несовместимый с жизнью. Только 2 человека умерли от отравления суррогатным алкоголем, метиловым спиртом.