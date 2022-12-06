Проверки

По торговым точкам пройдет предновогодний рейд

Госдума попросила полицию найти паленый алкоголь. Рейд по борьбе с контрафактным спиртным приурочен к новогодним праздникам, чтобы избежать массовых отравлений.

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Депутат Госдумы и руководитель объединения «Трезвая Россия» Бийсултан Хамзаев попросил министра внутренних дел Владимира Колокольцева провести проверку алкоголя. Об этом пишет «Парламентская газета».

В прошлом году Росалкогольрегулирование выявило 7,48 млн литров незаконной алкогольной продукции.

Нарушители выплатили 212 млн рублей штрафов.

В основном люди травятся алкоголем из-за передозировки. Например, в 2022 году уже пострадали 317 жителей Московской области, из них умерли 206 – они выпили объем спиртного, несовместимый с жизнью. Только 2 человека умерли от отравления суррогатным алкоголем, метиловым спиртом.

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