В 2023 году бизнес на АУСН заплатит 2217 руб. взносов на травматизм

Взносы на 2023 год – 2 217 руб. В месяц взнос составит 184,75 руб.

Пройдите курс профессиональной переподготовки для бухгалтеров на УСН! Все с видео-уроками, конспектами и полезными материалами. Кроме того, будут онлайн-встречи с преподавателями и даже практикум по работе в Excel. По итогу получите официальный диплом и повысите свои шансы на работу мечты. Подробности.

В 2022 году взнос был 170 рублей в месяц, то есть 2 040 руб. в год.

Напомним, применять АУСН может бизнес из 4 регионов: Москва, Подмосковье, Калужская область, Татарстан.

При создании организации или регистрации ИП в течение 30 дней можно подать заявление о переходе на АУСН.