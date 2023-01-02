АУСН

В 2023 году бизнес на АУСН заплатит 2217 руб. взносов на травматизм

Взносы на страхование по производственному травматизму у компаний и ИП на АУСН не зависят от количества работников и их зарплаты. Это фиксированная сумма, которую ежегодно утверждают.

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Взносы на 2023 год – 2 217 руб. В месяц взнос составит 184,75 руб.

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В 2022 году взнос был 170 рублей в месяц, то есть 2 040 руб. в год.

Напомним, применять АУСН может бизнес из 4 регионов: Москва, Подмосковье, Калужская область, Татарстан.

При создании организации или регистрации ИП в течение 30 дней можно подать заявление о переходе на АУСН.

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