Маркетплейсы

«Авито» начал брать комиссию 2% за доставку

С продавцов, которые пользуются доставкой от «Авито», начнут удерживать 2% от суммы заказа. Если сделка не состоялась, то комиссию снимать не будут.

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С 6 декабря 2022 года сайт с объявлениями «Авито» будет брать комиссию с продавцов при отправке товара через сервис «Авито.Доставки».

После успешного завершения сделки и как только средства поступят на карту продавца, «Авито» удержит 2% от суммы заказа. Если покупатель откажется от товара и вернет его, то комиссию брать не будут.

Новые правила не распространяются на объявления, которые были размещены на сайте до 6 декабря 2022 года. Не будут платить комиссию те, кто не пользуется доставкой от «Авито», а также продавцы, которые платят за просмотры или размещение объявлений.

В перспективе сервисный сбор за доставку может вырасти до 5%.

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