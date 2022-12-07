Экономика России

Путин разрешил ритейлерам превышать порог в 25% при покупке компаний, которые покинули страну

Теперь продуктовые сети начнут скупать площади ушедших из РФ компаний. Доминирование ритейлеров может привести к росту цен.

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Президент Путин подписал закон, по которому продуктовые ритейлеры до 2024 года могут купить ушедшие из РФ компании без учета их итоговой доли на рынке. Об этом пишет «Коммерсант».

Теперь ритейлерам разрешили превышать порог доминирования продуктовых сетей в регионах – 25%. Бизнесмены смогут приобрести торговые площади у компаний, которые приняли решение прекратить работу в РФ.

18 мая 2022 года премьер Михаил Мишустин рассказал о том, что правительство собирается приостановить ограничение в 25%. Тогда инициатива вызвала беспокойство: доминирование сетей может привести к росту цен и ограничить работу поставщиков.

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