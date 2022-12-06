Инвестиции

Впервые на Мосбирже доля частных инвесторов превысила 80%

Физические лица покупают акции крупных российских компаний, инвестиционные фонды и облигации.

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Мосбиржа в пресс-релизе сообщила, что в объеме торгов облигациями доля частных инвесторов достигла 24,3%, на срочном рынке – 68,4%, на спот-рынке валюты – 28,9%. В торговле акциями доля физических лиц составила 80,2%.

В ноябре брокерские счета на Мосбирже открыли 469,7 тыс. человек, всего инвесторов – 22,6 млн. Чаще всего инвестиционные счета открывали в Москве (634,1 тыс.), Московской области (355,3 тыс.) и Санкт-Петербурге (277,1 тыс.).

У физлиц особой популярностью пользуются акции «Газпрома» (26,1%), «Лукойла» (11,9%), «Норникеля» (9,7%), а также «префы» – привилегированные акции Сбербанка (6,4%) и Сургутнефтегаза (5%).

Частные инвесторы также предпочитают приобретать фонды инвестиций в активы денежного рынка LQDT с доходностью 17%, краткосрочные и долгосрочные облигации TRUR (22%).

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