Общество

За детские путешествия дадут туристический кешбэк

Вернуть средства можно будет не только за отдых в детских лагерях, но и за другие путешествия детей по стране.

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За детские путешествия дадут туристический кешбэк
Иллюстрация: cottonbro studio/pexels

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева предложила добавить в программу туристического кешбэк детские путешествия. Об этом сообщает «ТАСС».

Сейчас туристический кешбэк можно получить за отдых в детских лагерях. Собираются расширить понятие детского туризма и сделать доступным досуг для детей.

Программа туристического кешбэка работает с 2020 года. Если туры по России длятся более трех ночей и оплачены картой «Мир», то путешественникам возвращают часть затрат.

В 2022 году возврат средств составил 20%, максимальная сумма – 20 тыс. рублей.

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