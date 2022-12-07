За детские путешествия дадут туристический кешбэк

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева предложила добавить в программу туристического кешбэк детские путешествия. Об этом сообщает «ТАСС».

Сейчас туристический кешбэк можно получить за отдых в детских лагерях. Собираются расширить понятие детского туризма и сделать доступным досуг для детей.

Программа туристического кешбэка работает с 2020 года. Если туры по России длятся более трех ночей и оплачены картой «Мир», то путешественникам возвращают часть затрат.

В 2022 году возврат средств составил 20%, максимальная сумма – 20 тыс. рублей.