Общество

В 2023 году норматив стоимости жилья вырастет на 6,4%

В первом полугодии 2023 года нормативная стоимость квадратного метра жилья будет 88 737 рублей.

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Минстрой подготовил проект приказа, по которому норматив стоимости квадратного метра общей площади жилья будет 88 737 рублей. Его увеличат на 6,4% или на 5,3 тыс. рублей.

В первом полугодии 2022 года нормативная стоимость была 69 261 рубль, во втором полугодии – 83 420 рублей.

Также впервые будет определена средняя стоимость квадратного метра жилья в новых регионах. В ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях показатель составит 88,7 тыс. рублей.

Нормативы стоимости квадратного метра нужны для расчета размера социальных выплат, которые получают льготники на покупку или строительство жилья, а также при переселении из аварийного фонда.

 

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