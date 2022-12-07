В 2023 году норматив стоимости жилья вырастет на 6,4%

Минстрой подготовил проект приказа, по которому норматив стоимости квадратного метра общей площади жилья будет 88 737 рублей. Его увеличат на 6,4% или на 5,3 тыс. рублей.

В первом полугодии 2022 года нормативная стоимость была 69 261 рубль, во втором полугодии – 83 420 рублей.

Также впервые будет определена средняя стоимость квадратного метра жилья в новых регионах. В ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях показатель составит 88,7 тыс. рублей.

Нормативы стоимости квадратного метра нужны для расчета размера социальных выплат, которые получают льготники на покупку или строительство жилья, а также при переселении из аварийного фонда.