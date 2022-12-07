Электронные подписи

Маломобильные предприниматели будут подписывать документы бесплатной государственной ЭЦП

Если бизнесмены физически не могут лично получить квалифицированную цифровую подпись, то теперь сделают это дистанционно.

Версия для печати

Минцифры разрешит маломобильным предпринимателям пользоваться бесплатной государственной электронной подписью, сообщает «RG.RU».

Бухгалтер на аутсорсе: полный мануал для выхода из найма

Чтобы предпринимателю получить квалицированный сертификат электронной подписи нужно лично посетить Удостоверяющий центр ФНС России или офисы «Сбербанка», ВТБ.

Удаленно получить ЭЦП могут физические лица с помощью мобильного приложения «Госключ». Приходить в удостоверяющие центры не нужно. Главное иметь подтвержденную учетную запись в ЕСИА. Сертификат усиленной электронной подписи выдадут за несколько минут.

Минцифры предлагает, чтобы получить электронную подпись дистанционно могли не только физлица, но и маломобильные предприниматели.

Для этого потребуется интегрировать приложение «Госключ» с сервисами Удостоверяющего центра ФНС России.

За последний год через «Госключ» пользователи оформили более 700 тыс. сертификатов электронной подписи.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Вебинары для бухгалтеров

🎄🎄🎄 Не дадим 2023 году стать страшнее 2022!

Казалось, переплюнуть «успехи» этого года уже не удастся. Но чиновникам все под силу. 23 тоже грозится побить антирекорды. По крайней мере, так думаешь, когда понимаешь, с чего начнется для бухгалтеров будущий год.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Формы первичных документов

С 1 марта 2023 г. нужно применять новый путевой лист

Минтранс РФ утвердил новые требования к путевым листам, приказ ведомства вступает в силу 01.03.2023. Мы публикуем данную статью, чтобы предприятия могли заранее познакомиться с новыми требованиями. Публикация особо актуальна для тех, кто занимается грузоперевозками, кто хочет списать расходы транспорта на затраты, также этот документ требует полиция.

С 1 марта 2023 г. нужно применять новый путевой лист
Читать еще