Маломобильные предприниматели будут подписывать документы бесплатной государственной ЭЦП

Минцифры разрешит маломобильным предпринимателям пользоваться бесплатной государственной электронной подписью, сообщает «RG.RU».

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Чтобы предпринимателю получить квалицированный сертификат электронной подписи нужно лично посетить Удостоверяющий центр ФНС России или офисы «Сбербанка», ВТБ.

Удаленно получить ЭЦП могут физические лица с помощью мобильного приложения «Госключ». Приходить в удостоверяющие центры не нужно. Главное иметь подтвержденную учетную запись в ЕСИА. Сертификат усиленной электронной подписи выдадут за несколько минут.

Минцифры предлагает, чтобы получить электронную подпись дистанционно могли не только физлица, но и маломобильные предприниматели.

Для этого потребуется интегрировать приложение «Госключ» с сервисами Удостоверяющего центра ФНС России.

За последний год через «Госключ» пользователи оформили более 700 тыс. сертификатов электронной подписи.