Партнеров «1С» стало больше. BIA Technologies получила статус «1С:Центр ERP»

Компания уже 10 лет создает ИТ-продукты и оптимизирует процессы для повышения эффективности бизнеса крупных заказчиков на базе отечественного программного обеспечения.

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Российская компания-интегратор BIA Technologies получила партнерский статус «1С:Центр ERP».

Это означает, что компания имеет все компетенции, необходимые для консалтинга и внедрения ERP-решений фирмы «1С», в том числе:

  • наличие руководителей проектов:
  • специалистов и консультантов по всем подсистемам;
  • наличие ряда успешных внедрений ПО «1С:ERP»;
  • наличие системы менеджмента качества по международному стандарту ISO 9001.

Уже сейчас BIA Technologies вправе продавать и сопровождать коробочные программные продукты 1С («1С:Корпорация», «1С:ERP. Управление холдингом», «1С:Управление холдингом», «1С:ERP. Управление предприятием» и других).

Партнер также имеет право курировать проекты других компаний-интеграторов.

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