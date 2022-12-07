Партнеров «1С» стало больше. BIA Technologies получила статус «1С:Центр ERP»

Российская компания-интегратор BIA Technologies получила партнерский статус «1С:Центр ERP».

Это означает, что компания имеет все компетенции, необходимые для консалтинга и внедрения ERP-решений фирмы «1С», в том числе:

наличие руководителей проектов:

специалистов и консультантов по всем подсистемам;

наличие ряда успешных внедрений ПО «1С:ERP»;

наличие системы менеджмента качества по международному стандарту ISO 9001.

Уже сейчас BIA Technologies вправе продавать и сопровождать коробочные программные продукты 1С («1С:Корпорация», «1С:ERP. Управление холдингом», «1С:Управление холдингом», «1С:ERP. Управление предприятием» и других).

Партнер также имеет право курировать проекты других компаний-интеграторов.