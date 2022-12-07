👻 Вышли десять «шокирующих предсказаний» от Saxo Bank на 2023 год

Среди предсказаний:
- Французский президент Макрон уйдет в отставку
- Золото взлетит до $3 тыс. за унцию
- По крайней мере одна страна откажется от производства мяса к 2030 году
- ОПЕК+, Китай и Индия выйдут из МВФ и договорятся о торговле в новой резервной валюте
- Япония привяжет курс USD/JPY к 200, чтобы разобраться в своей финансовой системе
- Запрет налогового убежища убьет частный капитал
Как вам? Предскажем, что никак. Не трогает. А судьба доллара, юаня и среднеазиатских валют волнует?
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