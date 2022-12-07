Вебинары для бухгалтеров

👻 Вышли десять «шокирующих предсказаний» от Saxo Bank на 2023 год

Вчера аналитики датского Saxo Bank опубликовали традиционные «шокирующие предсказания» на 2023 год. Они предполагают, что произойдет, если сбудутся указанные маловероятные события, которые могут потрясти мировую экономику.

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Среди предсказаний:

  • Французский президент Макрон уйдет в отставку
  • Золото взлетит до $3 тыс. за унцию
  • По крайней мере одна страна откажется от производства мяса к 2030 году
  • ОПЕК+, Китай и Индия выйдут из МВФ и договорятся о торговле в новой резервной валюте
  • Япония привяжет курс USD/JPY к 200, чтобы разобраться в своей финансовой системе
  • Запрет налогового убежища убьет частный капитал

Как вам? Предскажем, что никак. Не трогает. А судьба доллара, юаня и среднеазиатских валют волнует?

Интересует, как быть бизнесу в условиях санкций? Приглашаем вас на вебинар про валюту, обсудим:

  • Какие проблемы возникают с долларом и евро?
  • Как работать с юанями, тенге и другими валютами?
  • Что выбрать – долгосрочный контракт или разовый счет?
  • На что обращать внимание при выборе банка: спреды, цена за валютный контроль, стоимость хранения валюты, время прохождения валютного контроля?

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