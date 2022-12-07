👻 Вышли десять «шокирующих предсказаний» от Saxo Bank на 2023 год

Среди предсказаний:

Французский президент Макрон уйдет в отставку

Золото взлетит до $3 тыс. за унцию

По крайней мере одна страна откажется от производства мяса к 2030 году

ОПЕК+, Китай и Индия выйдут из МВФ и договорятся о торговле в новой резервной валюте

Япония привяжет курс USD/JPY к 200, чтобы разобраться в своей финансовой системе

Запрет налогового убежища убьет частный капитал

Как вам? Предскажем, что никак. Не трогает. А судьба доллара, юаня и среднеазиатских валют волнует?

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Какие проблемы возникают с долларом и евро?

Как работать с юанями, тенге и другими валютами?

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На что обращать внимание при выборе банка: спреды, цена за валютный контроль, стоимость хранения валюты, время прохождения валютного контроля?

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