Имущественный вычет

На ипотечные проценты после рефинансирования можно получить имущественный вычет

Проценты по целевым кредитам на покупку жилья – это расходы, по которым положен имущественный вычет. Рефинансирование кредита не будет помехой для вычета, если соблюдены все условия.

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Разъяснение дает Минфин в письме от 16.11.2022 № 03-04-05/111761.

Вычет можно получить на погашение процентов по кредитам (займам), полученным в целях рефинансирования (перекредитования) кредитов на покупку:

  • жилого дома;
  • квартиры;
  • комнаты;
  • земельных участков для ИЖС;
  • земельных участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома.

Право на вычет будет, если из нового кредитного договора, выданного в целях рефинансирования ипотеки, будет следовать, что планируемое рефинансирование непосредственно связано с первоначальным ипотечным кредитом на приобретение жилья.

Вычет не дадут по расходам на погашение процентов в части суммы кредита, полученного в целях рефинансирования, не относящейся к сумме первоначальной ипотеки.

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