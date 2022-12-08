На ипотечные проценты после рефинансирования можно получить имущественный вычет

Разъяснение дает Минфин в письме от 16.11.2022 № 03-04-05/111761.

Вычет можно получить на погашение процентов по кредитам (займам), полученным в целях рефинансирования (перекредитования) кредитов на покупку:

жилого дома;

квартиры;

комнаты;

земельных участков для ИЖС;

земельных участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома.

Право на вычет будет, если из нового кредитного договора, выданного в целях рефинансирования ипотеки, будет следовать, что планируемое рефинансирование непосредственно связано с первоначальным ипотечным кредитом на приобретение жилья.

Вычет не дадут по расходам на погашение процентов в части суммы кредита, полученного в целях рефинансирования, не относящейся к сумме первоначальной ипотеки.