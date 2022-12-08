Налоговики РФ и Туркменистана объявили о техническом сотрудничестве

Заместитель руководителя ФНС России Юлия Шепелева и заместитель министра финансов и экономики Туркменистана Сердар Джораев подписали Меморандум о взаимопонимании и техническом сотрудничестве в области налогового администрирования. Об этом сообщает сайт «ФНС».

Представители налоговой Туркменистана заинтересовались цифровыми сервисами и автоматизированными системами налогового администрирования (АСК НДС-2, ККТ-онлайн).

Особое внимание привлекла платформа, которая позволяет ФНС обмениваться информацией с другими государственным органам.

Электронные системы упрощают проведение налоговых проверок и регистрацию бизнеса – создать юрлицо можно онлайн за один день.

Налоговая РФ будет оказывать техническое содействие Туркменистану и обучать их налоговиков по своим образовательным программам.