Новости ФНС

Налоговики РФ и Туркменистана объявили о техническом сотрудничестве

Принципы работы электронных сервисов ФНС РФ планируют применять в налоговой Туркменистана.

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Заместитель руководителя ФНС России Юлия Шепелева и заместитель министра финансов и экономики Туркменистана Сердар Джораев подписали Меморандум о взаимопонимании и техническом сотрудничестве в области налогового администрирования. Об этом сообщает сайт «ФНС».

Представители налоговой Туркменистана заинтересовались цифровыми сервисами и автоматизированными системами налогового администрирования (АСК НДС-2, ККТ-онлайн).

Особое внимание привлекла платформа, которая позволяет ФНС обмениваться информацией с другими государственным органам.

Электронные системы упрощают проведение налоговых проверок и регистрацию бизнеса – создать юрлицо можно онлайн за один день.

Налоговая РФ будет оказывать техническое содействие Туркменистану и обучать их налоговиков по своим образовательным программам.

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