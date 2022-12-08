Снять наличные с карты можно на кассе в «Пятерочке»

На сайте X5 Group сообщили, что в магазинах «Пятерочка» можно получить деньги с банковской карты. Для этого нужно что-то купить и сообщить кассиру, что хотите снять наличные. Покупателю выдадут два чека: на товар и на сумму выданных средств.

Получить можно не больше 5 тыс. рублей за один раз.

X5 комиссию не берет, но это может сделать банк в зависимости от условий обслуживания карты.

С марта 2022 года такая услуга уже тестируется в «Перекрестках». За 8 месяцев наличные на кассе получили 101 тыс. человек, а с карт сняли больше 216 млн рублей. Услуга популярна в регионах с небольшим количеством банкоматов.

С начала декабря 2022 года снять деньги с карты можно и во всех магазинах «Вкусвилл».