Не все в «Ажуре»: МВД запретило надевать наручники на женщин и фигурантов экономических дел

МВД направило в свои подразделения указание о запрете надевать наручники «Ажур» детям, женщинам и задержанным по экономическим делам, сообщает «РБК».
Такое решение было принято после заседания Совета по правам человека (СПЧ) при президенте. 7 декабря 2022 года правозащитница Ева Меркачева попросила не надевать наручники на женщин, предпринимателей и тех, кто обвиняется в ненасильственных преступлениях.
Министерство внутренних дел согласилось применять дифференцированный подход к использованию наручников.